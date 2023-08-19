Улендеева (Петрова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улендеева (Петрова) Елена Николаевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980

Отец: Петров Николай Александрович

Мать: Петрова Людмила Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.2002

Дочь: Зикрилоева Динара Раджабалиевна

Отец ребёнка: Закрилоев Раджабали

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
08.08.2015

Муж: Улендеев Николай

Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закрилоев Раджабали

Развод
Неизвестно

Муж: Закрилоев Раджабали

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