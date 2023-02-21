Виногорова (Мамаева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Мамаева) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Аркадий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Аркадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Аркадий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Аркадий Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1997
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