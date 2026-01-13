Виногоров Валерий Аркадьевич
мужской, родился 13.12.1945, Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер 09.04.1995, Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецВиногоров Аркадий Александрович18.11.1914 г.р.
МатьВиногорова (Мамаева) Зоя Ивановна02.12.1914 г.р.
Супруги
Виногорова (Домрачева) Зинаида Ивановна13.08.1946 г.р.
Дети
Виногоров Константин Валерьевич14.10.1983 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1945
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1983
Сын: Виногоров Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Виногорова (Домрачева) Зинаида Ивановна
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
09.04.1995
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл