Виногоров Валерий Аркадьевич 13.12.1945 — найти родственников по фамилии на Familio

Виногоров Валерий Аркадьевич

Автор
АМ
Мазнев А.

мужской, родился 13.12.1945, Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер 09.04.1995, Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Виногоров Аркадий Александрович18.11.1914 г.р.
Мать
Виногорова (Мамаева) Зоя Ивановна02.12.1914 г.р.
Супруги
Виногорова (Домрачева) Зинаида Ивановна13.08.1946 г.р.
Дети
Виногоров Константин Валерьевич14.10.1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1945

Отец: Виногоров Аркадий Александрович

Мать: Виногорова (Мамаева) Зоя Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова (Домрачева) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1983

Сын: Виногоров Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Виногорова (Домрачева) Зинаида Ивановна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Смерть
09.04.1995
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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