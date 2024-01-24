Кондрашова Ирина(Арина крещ) Вукуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кондрашов Архип Борисович
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Курзанова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кондрашов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
29.08.1906
Сын: Кондрашов Мирон Борисович
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1912
Сын: Кондрашов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич
Смерть
Неизвестно