Кондрашова Ирина(Арина крещ) Вукуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Ирина(Арина крещ) Вукуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кондрашов Архип Борисович

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Курзанова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кондрашов Иван Борисович

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кондрашов Петр Борисович

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кондрашов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
29.08.1906

Сын: Кондрашов Мирон Борисович

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
26.10.1912

Сын: Кондрашов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Кондрашов Борис Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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