Кондрашов Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кондрашов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1926
Дочь: Медведева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1932
Сын: Кондрашов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Афонасьевна
Смерть
Неизвестно