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Кондрашов Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кондрашов Борис Яковлевич

Мать: Кондрашова Ирина(Арина крещ) Вукуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Лукерья Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кондрашов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кондрашов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1926

Дочь: Медведева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1932

Сын: Кондрашов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова Лукерья Афонасьевна

Смерть
Неизвестно

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