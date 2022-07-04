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Писарев Рудольф Александрович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

03.12.1939

Дата смерти

04.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1064

Дочь: Моргунова Любовь Рудольфовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
03.12.1939

Отец: Писарев Александр Филиппович

Мать: Шукалова Анна Платоновна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
10.10.1965

Дочь: Сорокина Марина Рудольфовнв

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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