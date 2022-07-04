Писарев Рудольф Александрович
Место рождения
Дата рождения03.12.1939
Дата смерти04.07.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1064
Дочь: Моргунова Любовь Рудольфовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
03.12.1939
Рождение ребёнка
10.10.1965
Дочь: Сорокина Марина Рудольфовнв
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния