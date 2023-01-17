Моргунова (Писарева) Любовь Рудольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1064
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1064
Отец: Писарев Рудольф Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.04.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моргунов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моргунов Дмитрий Александрович