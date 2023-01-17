Моргунова (Писарева) Любовь Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргунова (Писарева) Любовь Рудольфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1064

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

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Муж

1965 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1064

Отец: Писарев Рудольф Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.04.1986

Муж: Моргунов Дмитрий Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моргунов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моргунов Дмитрий Александрович

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