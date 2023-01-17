Моргунов Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1986
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
21.04.1986
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моргунова Любовь Рудольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моргунова Любовь Рудольфовна