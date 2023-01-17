Моргунов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоргунов Дмитрий Александрович

Моргунов Дмитрий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1064 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1986

Жена: Моргунова Любовь Рудольфовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
21.04.1986

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моргунова Любовь Рудольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моргунова Любовь Рудольфовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close