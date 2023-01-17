Писарев Александр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Писарев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1939
Сын: Писарев Рудольф Александрович
Мать ребёнка: Шукалова Анна Платоновна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1990
Первомайский, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область