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Писарев Александр Филиппович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Писарев Филипп

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1939

Сын: Писарев Рудольф Александрович

Мать ребёнка: Шукалова Анна Платоновна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1990
Первомайский, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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