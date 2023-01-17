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Асеева Меланья Тарасова

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Тарасов (однодворец) Евстигней Семенович

Мать: Тарасова Васса Леонтьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1875

Муж: Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1883

Сын: Кислинский (однодворец) Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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