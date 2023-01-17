Асеева Меланья Тарасова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
26.?.1875
Рождение ребёнка
01.02.1881
Сын: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович
Рождение ребёнка
20.02.1883
Сын: Кислинский (однодворец) Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович
Смерть
Неизвестно