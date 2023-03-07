Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.?.1875
Жена: Асеева Меланья Тарасова
Рождение ребёнка
01.02.1881
Сын: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Асеева Меланья Тарасова
Рождение ребёнка
20.02.1883
Сын: Кислинский (однодворец) Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Асеева Меланья Тарасова
Смерть
Неизвестно