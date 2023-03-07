Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский - Асеев (однодворец) Тимофей Федорович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.?.1875

Жена: Асеева Меланья Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Кислинский (псаломщик , 58 Ст. Вмн) Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Асеева Меланья Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1883

Сын: Кислинский (однодворец) Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Асеева Меланья Тарасова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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