Тарасова Васса Леонтьевна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарасова Васса Леонтьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
(Тарасова) Ефимия Евстигнеевна1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Тарасова) Ефимия Евстигнеевна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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