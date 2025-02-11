Тарасова Васса Леонтьевна
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
(Тарасова) Ефимия Евстигнеевна1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Тарасова) Ефимия Евстигнеевна
Отец ребёнка: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния