Гойдуков (Годуков) Андрей Лукин
Место рождения
Дата рождения1734 ст.
Дата смерти1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Лука
Мать: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1753 ст.
Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Федосья Андреева
Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева
Рождение ребёнка
1767 ст.
Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева
Рождение ребёнка
1771 ст.
Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева
Спасское, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Гойдукова Авдотья Трифонова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Гойдукова Авдотья Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804 ст.