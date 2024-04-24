Гойдуков (Годуков) Андрей Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГойдуков (Годуков) Андрей Лукин

Гойдуков (Годуков) Андрей Лукин

Место рождения

Пятницкое, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Лука

Мать: Дарья Павлова

Пятницкое, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Гойдуков Андрей Андреев

Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Годуков Никон Андреев

Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Ирина Андреева

Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Федосья Андреева

Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Годуков Василий Андреев

Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Гойдуков Михаил Андреев

Мать ребёнка: Гойдукова Нелида Андреева

Спасское, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Гойдукова Авдотья Трифонова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Гойдукова Авдотья Трифонова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гойдукова Нелида Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гойдукова Авдотья Трифонова

Смерть
1804 ст.
Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close