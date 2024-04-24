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Гойдукова Нелида Андреева

Место рождения

Спасское, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1733 ст.

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Гойдуков Андрей Андреев

Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Годуков Никон Андреев

Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Федосья Андреева

Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Годуков Василий Андреев

Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Гойдуков Михаил Андреев

Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин

Спасское, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гойдуков Андрей Лукин

Смерть
1770
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