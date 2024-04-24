Гойдукова Нелида Андреева
Место рождения
Дата рождения1733 ст.
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733 ст.
Рождение ребёнка
1753 ст.
Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Федосья Андреева
Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин
Рождение ребёнка
1767 ст.
Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин
Рождение ребёнка
1771 ст.
Отец ребёнка: Гойдуков Андрей Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770