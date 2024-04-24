Гойдуков (Годуков) Андрей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гойдуков (Годуков) Андрей Андреев

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: Гойдуков Андрей Лукин

Мать: Гойдукова Нелида Андреева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Гойдуков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гойдуков Кирила Андреевич

Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Гойдуков Кирила Андреев

Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гойдукова Афимья Осипова

Смерть
Неизвестно
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