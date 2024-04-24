Гойдуков (Годуков) Андрей Андреев
Место рождения
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.
Отец: Гойдуков Андрей Лукин
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гойдуков Кирила Андреевич
Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова
Рождение ребёнка
1784 ст.
Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Гойдукова Афимья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гойдукова Афимья Осипова
Смерть
Неизвестно