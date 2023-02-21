Толстенко Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстенко Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Толстенко Василий Федорович

Мать ребёнка: Пасишниченко Ульяна Изотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстенко Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Пасишниченко Ульяна Изотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасишниченко Ульяна Изотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстенко Федор Федорович

Мать ребёнка: Пасишниченко Ульяна Изотовна

Смерть
Неизвестно
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