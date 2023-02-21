Толстенко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Толстенко Василий Федорович
Мать ребёнка: Пасишниченко Ульяна Изотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстенко Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Пасишниченко Ульяна Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстенко Федор Федорович
Мать ребёнка: Пасишниченко Ульяна Изотовна
Смерть
Неизвестно