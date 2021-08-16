Пасишниченко Ульяна Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1939
Сын: Толстенко Василий Федорович
Отец ребёнка: Толстенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстенко Федор Федорович
Отец ребёнка: Толстенко Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстенко Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Толстенко Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толстенко Федор
Смерть
Неизвестно