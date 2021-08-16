Пасишниченко Ульяна Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасишниченко Ульяна Изотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1939

Сын: Толстенко Василий Федорович

Отец ребёнка: Толстенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстенко Федор Федорович

Отец ребёнка: Толстенко Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстенко Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Толстенко Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстенко Федор

Смерть
Неизвестно
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