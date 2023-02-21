Екатерина Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пасишниченко Изот Иосифович

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пасишниченко Иван Иосифович

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
13.11.1912

Сын: Пасишниченко Яков Иосифович

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасишниченко Галина Иосифовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасишниченко Артем Иосифович

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасишниченко Михей Иосифович

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горпына

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасишниченко Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасишниченко Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасишниченко Иосиф

Смерть
1969
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