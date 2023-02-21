Екатерина Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пасишниченко Изот Иосифович
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пасишниченко Иван Иосифович
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
13.11.1912
Сын: Пасишниченко Яков Иосифович
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасишниченко Галина Иосифовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасишниченко Артем Иосифович
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пасишниченко Михей Иосифович
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горпына
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасишниченко Ульяна Иосифовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пасишниченко Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасишниченко Иосиф
Смерть
1969