Пасишниченко Яков Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасишниченко Яков Иосифович

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Место рождения

Никитовка

Дата рождения

13.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912

Отец: не указан

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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