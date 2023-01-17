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Пасишниченко Яков Иосифович
Пасишниченко Яков Иосифович
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Место рождения
Никитовка
Дата рождения
13.11.1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912
Отец: не указан
Мать:
Екатерина
Никитовка
Смерть
Неизвестно
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