Совин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.12.1954
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1954
Отец: Совин Владимир
Мать: Никиша Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1982
Дочь: Совина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Совина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
09.02.1990
Мать ребёнка: Совина Светлана Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно