Совин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совин Сергей Владимирович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1954

Отец: Совин Владимир

Мать: Никиша Виктория Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1982

Дочь: Совина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Совина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
09.02.1990

Сын: Совин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Совина Светлана Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совина Светлана Алексеевна

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