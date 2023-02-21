Сухарев Спиридон Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1903
Дочь: Сухарева Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно