Сухарев Спиридон Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Спиридон Климентович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1903

Дочь: Сухарева Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Мастрюкова Дарья Федоровна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастрюкова Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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