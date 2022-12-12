Мастрюкова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастрюкова Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1903

Дочь: Сухарева Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Сухарев Спиридон Климентович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Соловьев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.

Дочь: Соловьева Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1914

Сын: Соловьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
15.09.1916

Дочь: Соловьева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Спиридон Климентович

Смерть
1965
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