Мастрюкова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1903
Дочь: Сухарева Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Сухарев Спиридон Климентович
Рождение ребёнка
20.10.1908
Сын: Соловьев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
22.05.1911 ст.
Дочь: Соловьева Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
04.05.1914
Сын: Соловьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
15.09.1916
Дочь: Соловьева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965