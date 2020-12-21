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Ишмухаметов Гали Гаффарович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

03.10.1937

Дата смерти

21.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1937

Отец: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Мать: Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Мусадыка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Мусадыка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова Мусадыка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Мусадыка

Смерть
21.12.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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