Ишмухаметов Гали Гаффарович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения03.10.1937
Дата смерти21.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова Мусадыка
Смерть
21.12.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно