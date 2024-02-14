Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна
Место рожденияд.Балыклы
Дата рождения1907
Дата смерти05.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Хайрулла
Мать: Шамсекамал
Развод
Неизвестно
Муж: Сайфутдинов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайфутдинов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сайфутдинов Хамза
Отец ребёнка: Сайфутдинов ?
Рождение ребёнка
10.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Рождение ребёнка
03.10.1937
Сын: Ишмухаметов Гали Гаффарович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович
Смерть
05.12.1958
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно