Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова Мунавара Четвертая Жена Хайрулловна

Место рождения

д.Балыклы

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Хайрулла

Мать: Шамсекамал

Развод
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сайфутдинов Хамза

Отец ребёнка: Сайфутдинов ?

Рождение ребёнка
10.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Рождение ребёнка
03.10.1937

Сын: Ишмухаметов Гали Гаффарович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Гаффар Каюмович

Смерть
05.12.1958
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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