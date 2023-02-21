Кузьминых Валентин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьминых Валентин Алексеевич

Кузьминых Валентин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминых Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминых Галина Андреевна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Галина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
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