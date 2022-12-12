Кузьминых Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых Галина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Валентин Алексеевич

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминых Валентин Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
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