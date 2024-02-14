Юсипов Абдулханян
Место рожденияГорьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково
Дата рождения01.03.1940
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940
Отец: Юсипов Абдрахман
Мать: (Фаттехова) Мариам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно