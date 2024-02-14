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(Фаттехова) Мариам

Место рождения

СССР

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсипов Абдрахман

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Абдурахманов Рафек

Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман

Рождение ребёнка
07.09.1937

Сын: Абдрахманов Ряшид

Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман

Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Юсипов Абдулханян

Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман

Рождение ребёнка
14.03.1942

Сын: Абдурахманов Абдулхамит

Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман

Смерть
1995
Похороны
Неизвестно

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