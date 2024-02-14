(Фаттехова) Мариам
Место рожденияСССР
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юсипов Абдрахман
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Абдурахманов Рафек
Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман
Рождение ребёнка
07.09.1937
Сын: Абдрахманов Ряшид
Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Юсипов Абдулханян
Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман
Рождение ребёнка
14.03.1942
Отец ребёнка: Юсипов Абдрахман
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно