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Абдрахманов Ряшид

Место рождения

Горьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково

Дата рождения

07.09.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937

Отец: Юсипов Абдрахман

Мать: (Фаттехова) Мариам

Рождение ребёнка
01.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Райся

Рождение ребёнка
04.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Райся

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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