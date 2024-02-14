Абдрахманов Ряшид
Место рожденияГорьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково
Дата рождения07.09.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1937
Отец: Юсипов Абдрахман
Мать: (Фаттехова) Мариам
Рождение ребёнка
01.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Райся
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно