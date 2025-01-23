Типухин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1981
Отец: Типухин Иннокентий
Бракосочетание
16.02.2002
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.09.2002
Дочь: (Типухина) Алёна
Мать ребёнка: Типухина (Кузнецова) Татьяна
Рождение ребёнка
11.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина (Кузнецова) Татьяна
Рождение ребёнка
24.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина (Кузнецова) Татьяна