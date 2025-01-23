Типухин Тимофей 12.02.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1981

Отец: Типухин Иннокентий

Мать: Типухина (Тетушкина) Нина

Бракосочетание
16.02.2002

Жена: Типухина (Кузнецова) Татьяна

Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.09.2002

Дочь: (Типухина) Алёна

Мать ребёнка: Типухина (Кузнецова) Татьяна

Рождение ребёнка
11.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина (Кузнецова) Татьяна

Рождение ребёнка
24.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина (Кузнецова) Татьяна

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