Типухина (Кузнецова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.2002
Муж: Типухин Тимофей
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.09.2002
Дочь: (Типухина) Алёна
Отец ребёнка: Типухин Тимофей
Рождение ребёнка
11.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Типухин Тимофей
Рождение ребёнка
24.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Типухин Тимофей