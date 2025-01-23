Типухина (Кузнецова) Татьяна 18.08.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТипухина (Кузнецова) Татьяна

Типухина (Кузнецова) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.2002

Муж: Типухин Тимофей

Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.09.2002

Дочь: (Типухина) Алёна

Отец ребёнка: Типухин Тимофей

Рождение ребёнка
11.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Типухин Тимофей

Рождение ребёнка
24.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Типухин Тимофей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.