Кукаева Прасковья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаев Иван Данилов
Рождение ребёнка
01.01.1888
Отец ребёнка: Кукаев Иван Данилов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1890
Отец ребёнка: Кукаев Иван Данилов
Смерть
Неизвестно