Кукаева Прасковья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева Прасковья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Иван Данилов

Рождение ребёнка
01.01.1888

Сын: Кукаев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кукаев Иван Данилов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1890

Сын: Кукаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кукаев Иван Данилов

Смерть
Неизвестно

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