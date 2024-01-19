Кукаев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: Кукаев Иван Данилов
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1914
Сын: Кукаев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Кукаева Марья Степановна
Рождение ребёнка
02.10.1914
Дочь: Пелагея Геориевна
Мать ребёнка: Кукаева Марья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукаева Марья Степановна
Смерть
Неизвестно