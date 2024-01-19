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Кукаев Георгий Иванович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Кукаев Иван Данилов

Мать: Кукаева Прасковья Семёнова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Кукаев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Кукаева Марья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1914

Дочь: Пелагея Геориевна

Мать ребёнка: Кукаева Марья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукаева Марья Степановна

Смерть
Неизвестно
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