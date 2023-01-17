Лысов Терентий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Терентий Григорьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1828 ст.

Дата смерти

До 1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.

Отец: Лысов Григорий Фёдорович

Мать: - Варвара Васильевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Дочь: Лысова Матрона Терентьевна

Мать ребёнка: - Марья Андреевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Лысов Николай Терентьевич

Мать ребёнка: - Марья Андреевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1877 ст.
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