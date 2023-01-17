Лысов Терентий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828 ст.
Дата смертиДо 1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828 ст.
Отец: Лысов Григорий Фёдорович
Мать: - Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Дочь: Лысова Матрона Терентьевна
Мать ребёнка: - Марья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Лысов Николай Терентьевич
Мать ребёнка: - Марья Андреевна
Смерть
До 1877 ст.