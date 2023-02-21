- Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Марья Андреевна

- Марья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Дочь: Лысова Матрона Терентьевна

Отец ребёнка: Лысов Терентий Григорьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Лысов Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Лысов Терентий Григорьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close