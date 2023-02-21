- Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Дочь: Лысова Матрона Терентьевна
Отец ребёнка: Лысов Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Лысов Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Лысов Терентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно