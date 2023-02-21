- Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Варвара Васильевна

- Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

17.04.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Лысов Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Лысова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Дочь: Лысова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Дочь: Лысова Февронья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Сын: Лысов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Лысов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.04.1860 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close