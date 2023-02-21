- Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смерти17.04.1860 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Лысов Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Лысова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Дочь: Лысова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Дочь: Лысова Февронья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Сын: Лысов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Фёдорович
Смерть
17.04.1860 ст.