Венгеров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1902
Дата смерти16.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1942
Сын: Венгеров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
19.06.1944
Дочь: Венгерова Михалева Белла Михайловна
Мать ребёнка: Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1946
Сын: Венгеров Борис Михайлович
Мать ребёнка: Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна
Смерть
16.08.1972