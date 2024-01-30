Венгеров Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венгеров Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1902

Дата смерти

16.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1942

Сын: Венгеров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
19.06.1944

Дочь: Венгерова Михалева Белла Михайловна

Мать ребёнка: Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
23.07.1946

Сын: Венгеров Борис Михайлович

Мать ребёнка: Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна

Смерть
16.08.1972

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