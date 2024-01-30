Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1912

Дата смерти

10.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1942

Сын: Венгеров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Венгеров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
19.06.1944

Дочь: Венгерова Михалева Белла Михайловна

Отец ребёнка: Венгеров Михаил Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1946

Сын: Венгеров Борис Михайлович

Отец ребёнка: Венгеров Михаил Александрович

Смерть
10.02.1968

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