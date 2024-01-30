Крючкова Венгерова Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1912
Дата смерти10.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1942
Сын: Венгеров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Венгеров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
19.06.1944
Дочь: Венгерова Михалева Белла Михайловна
Отец ребёнка: Венгеров Михаил Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1946
Сын: Венгеров Борис Михайлович
Отец ребёнка: Венгеров Михаил Александрович
Смерть
10.02.1968