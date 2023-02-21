Авдеев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1907
Дочь: Минаева Елена Константиновна
Мать ребёнка: Авдеева ?
Тамбовская область Красивский район село Чернавка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Петр Константинович
Мать ребёнка: Авдеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Александр Константинович
Мать ребёнка: Авдеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Авдеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдеев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Авдеева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева ?
Смерть
Неизвестно