Авдеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1907

Дочь: Минаева Елена Константиновна

Отец ребёнка: Авдеев Константин

Тамбовская область Красивский район село Чернавка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Алексей Константинович

Отец ребёнка: Авдеев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Петр Константинович

Отец ребёнка: Авдеев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Александр Константинович

Отец ребёнка: Авдеев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Авдеев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Константин

Смерть
Неизвестно
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