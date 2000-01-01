Минаева (Авдеева) Елена Константиновна
Место рожденияТамбовская область Красивский район село Чернавка
Дата рождения19.05.1907
Дата смерти1991
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907
Отец: Авдеев Константин
Мать: Авдеева ?
Тамбовская область Красивский район село Чернавка
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1932
Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович
Смерть
1991
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость