Минаева (Авдеева) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Авдеева) Елена Константиновна

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Место рождения

Тамбовская область Красивский район село Чернавка

Дата рождения

19.05.1907

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Около 1930 г.р.
1932 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907

Отец: Авдеев Константин

Мать: Авдеева ?

Тамбовская область Красивский район село Чернавка
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Минаев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1932

Сын: Минаев Евгений Егорович

Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минаев Егор Иванович

Смерть
1991
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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