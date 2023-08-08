Зыкова Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зыкова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
10.02.1905
Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зыкова Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
29.11.1912
Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Фотеевич
Смерть
Неизвестно