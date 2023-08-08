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Зыкова Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зыкова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич

Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Зыков Василий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зыкова Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Зыков Савелий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич

Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Зыков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Зыков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Фотеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Фотеевич

Смерть
Неизвестно
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