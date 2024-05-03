Зыкова Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти19.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Зыков Иван Фотеевич
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Романова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Романова Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Романов Илья
Рождение ребёнка
07.07.1923
Сын: Романов Иван Ильич
Отец ребёнка: Романов Илья
Смерть
19.12.1951