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Зыкова Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

19.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Зыков Иван Фотеевич

Мать: Зыкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Романова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Романов Илья

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Романова Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Романов Илья

Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Романов Иван Ильич

Отец ребёнка: Романов Илья

Смерть
19.12.1951

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