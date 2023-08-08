Зыков Иван Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Зыков Фотей Лазаревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зыкова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1905
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зыкова Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
18.12.1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1912
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964