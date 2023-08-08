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Зыков Иван Фотеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Зыков Фотей Лазаревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зыкова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
10.02.1905

Сын: Зыков Василий Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зыкова Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Зыков Савелий Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
18.12.1911

Сын: Зыков Севастьян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1912

Сын: Зыков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Зыков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зыкова Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Пелагея Михайловна

Смерть
1964
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