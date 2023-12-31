Стрыгина Пелагея Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фурсова Татьяна Константинова
Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стрыгин Иван Константинов
Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Константинова
Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стрыгин Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стрыгин Степан Константинов
Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно