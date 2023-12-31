Стрыгина Пелагея Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрыгина Пелагея Леонтьева

Стрыгина Пелагея Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фурсова Татьяна Константинова

Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стрыгин Иван Константинов

Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Константинова

Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стрыгин Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1856

Сын: Стрыгин Степан Константинов

Отец ребёнка: Стрыгин Константин Сергеев

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрыгин Константин Сергеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close