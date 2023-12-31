Стрыгин Константин Сергеев
Место рожденияс. Полковая слобода
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фурсова Татьяна Константинова
Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1849
Сын: Стрыгин Иван Константинов
Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Константинова
Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стрыгин Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1856
Сын: Стрыгин Степан Константинов
Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно