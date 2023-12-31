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Стрыгин Константин Сергеев

Место рождения

с. Полковая слобода

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Стрыгин Сергей Семенов

Мать: Стрыгина Степанида Иванова

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фурсова Татьяна Константинова

Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1849

Сын: Стрыгин Иван Константинов

Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Константинова

Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стрыгин Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1856

Сын: Стрыгин Степан Константинов

Мать ребёнка: Стрыгина Пелагея Леонтьева

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрыгина Пелагея Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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