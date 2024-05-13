Шипулин Никита Абрамович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шипулина) Прасковья Никитовна
Мать ребёнка: Шипулина Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шипулина) Фиона Никитовна
Мать ребёнка: Шипулина Варвара Васильевна
Смерть
Неизвестно