Шипулин Никита Абрамович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулин Никита Абрамович

Место рождения

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шипулин Абрам Григорьевич

Мать: Шипулина Лукерья Афонасьевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипулина Варвара Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шипулина) Прасковья Никитовна

Мать ребёнка: Шипулина Варвара Васильевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шипулина) Фиона Никитовна

Мать ребёнка: Шипулина Варвара Васильевна

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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