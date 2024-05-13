Шипулина Лукерья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич
Смерть
Неизвестно