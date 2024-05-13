Шипулина Лукерья Афонасьевна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулина Лукерья Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Абрам Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шипулин Никита Абрамович

Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шипулин Фрол Абрамович

Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипулин Трофим Абрамович

Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шипулин Кирилл Абрамович

Отец ребёнка: Шипулин Абрам Григорьевич

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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