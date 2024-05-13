Шипулина Варвара Васильевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипулина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Никита Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шипулина) Прасковья Никитовна

Отец ребёнка: Шипулин Никита Абрамович

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шипулина) Фиона Никитовна

Отец ребёнка: Шипулин Никита Абрамович

Васильевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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