Марфа Антонова
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: Антоний Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1821
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
14.06.1843
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно