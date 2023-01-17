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Марфа Антонова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Антоний Сергеев

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.01.1821

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Рождение ребёнка
14.06.1843

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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